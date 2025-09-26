00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
08:50  26 сентября
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
08:32  26 сентября
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
26 сентября 2025, 18:00

Международная киберсхема: мошенники украли более $1,5 млн из госучреждения США

26 сентября 2025, 18:00
Фото: Национальная полиция Украины
Украинские правоохранители помогли разоблачить международную схему мошеннических переводов более чем на 1,5 млн долларов

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Полицейские Украины совместно с правоохранителями США разоблачили международную схему похищения средств из государственного американского учреждения на сумму более 1,5 миллиона долларов. Злоумышленники создавали фишинговые сайты, внешне напоминавшие известный онлайн-банкинг, и с помощью вредоносного программного обеспечения получали логины и пароли пользователей. После этого они переводили деньги на собственные счета.

Изъяты компьютеры и документы

Среди потерпевших оказалось государственное учреждение США. С ее счетов мошенники вывели более 1,5 млн долларов. В дальнейшем средства легализовали через фиктивные компании, прикрывавшиеся деятельностью "инвестиционных консультантов". Такая схема позволяла избегать проверок и проводить переводы напрямую через банковскую систему.

Правоохранители провели обыски в Украине

В Украине правоохранители разоблачили гражданина, разрабатывавшего вебресурсы для этих компаний. В его помещении провели обыски и изъяли компьютерную технику, телефоны и документы, которые могут помочь в расследовании. В настоящее время он фигурирует в уголовном производстве.

Разоблачение схемы стало возможным благодаря международному сотрудничеству следователей Главного следственного управления Национальной полиции, киберполиции, Офиса Генерального прокурора и правоохранительных органов США. Совместные действия позволили быстро идентифицировать канал мошеннических операций и задержать причастных.

Ранее сообщалось о разоблачении хакера из Винницкой области, который похищал данные пользователей из США и Канады. 31-летний мужчина создал вредоносное программное обеспечение для присвоения персональных данных из операционной системы Android.

26 сентября 2025
07 августа 2025
