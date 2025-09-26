Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Полицейские Украины совместно с правоохранителями США разоблачили международную схему похищения средств из государственного американского учреждения на сумму более 1,5 миллиона долларов. Злоумышленники создавали фишинговые сайты, внешне напоминавшие известный онлайн-банкинг, и с помощью вредоносного программного обеспечения получали логины и пароли пользователей. После этого они переводили деньги на собственные счета.

Изъяты компьютеры и документы

Среди потерпевших оказалось государственное учреждение США. С ее счетов мошенники вывели более 1,5 млн долларов. В дальнейшем средства легализовали через фиктивные компании, прикрывавшиеся деятельностью "инвестиционных консультантов". Такая схема позволяла избегать проверок и проводить переводы напрямую через банковскую систему.

Правоохранители провели обыски в Украине

В Украине правоохранители разоблачили гражданина, разрабатывавшего вебресурсы для этих компаний. В его помещении провели обыски и изъяли компьютерную технику, телефоны и документы, которые могут помочь в расследовании. В настоящее время он фигурирует в уголовном производстве.

Разоблачение схемы стало возможным благодаря международному сотрудничеству следователей Главного следственного управления Национальной полиции, киберполиции, Офиса Генерального прокурора и правоохранительных органов США. Совместные действия позволили быстро идентифицировать канал мошеннических операций и задержать причастных.

Ранее сообщалось о разоблачении хакера из Винницкой области, который похищал данные пользователей из США и Канады. 31-летний мужчина создал вредоносное программное обеспечение для присвоения персональных данных из операционной системы Android.