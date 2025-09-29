Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили афериста, який ошукав чоловіка на велику суму. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

У квітні до 46-річного жителя Дніпропетровщини зателефонував нібито працівник банку. Він повідомив, що нібито до картки потерпілого відбувається "несанкціоноване втручання". Щоб вберегти кошти, він порадив потерпілому надати реквізити рахунку.

Після цього невідомий передав отримані дані аферисту, який тоді знаходися у Рівному. Дистанційно він налаштував банківський рахунок 46-річного мешканця Дніпропетровщини до системи мобільних платежів безконтактної оплати товарів та послуг. Згодом зловмисник з цією карткою купував товари в одному з магазинів техніки, а решту суми — перевів у готівку.

У потерпілого вкрали 956 113 гривень.

Зараз 20-річний аферист знаходиться в слідчому ізоляторі. Скоро він постане перед судом. Йому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в поліції попередили про нову схему аферистів. Шахраї створюють у соцмережах рекламу ліків, потім запоріжці переходять за цими посиланнями, вводять особисті дані для замовлення. Потім на ці номери їм телефонують шахраї, представляються правоохоронцями та залякують фейковими звинуваченнями.