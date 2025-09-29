Еще одна жертва обстрела Днепра 20 сентября: скончался 55-летний пострадавший

Фото: Днепропетровская ОВА

В Днепре в больнице скончался 55-летний мужчина, который получил ранения во время массированного вражеского удара по городу 20 сентября

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"За него медики боролись до последнего", – отметил он.

Как известно, у мужчины было 70% ожогов тела.

Таким образом, количество погибших от той атаки возросло до двух.

Напомним, в ночь на 20 сентября российская ракета попала в многоэтажку в Днепре. Тогда погиб один человек, еще 36 получили ранения.