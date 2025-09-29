Ще одна жертва обстрілу Дніпра 20 вересня: помер 55-річний постраждалий

Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі в лікарні помер 55-річний чоловік, який зазнав поранень під час масованого ворожого удару по місту 20 вересня

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"За нього медики боролися до останнього", – зазначив він.

Як відомо, у чоловіка було 70% опіків тіла.

Таким чином кількість загиблих від тієї атаки зросла до двох.

Нагадаємо, у ніч проти 20 вересня російська ракета влучила в багатоповерхівку в Дніпрі. Тоді загинула одна людина, ще 36 дістали поранення.