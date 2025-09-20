Фото: ОВА

В ночь на 20 сентября россияне снова накрыли Днепропетровщину ракетами и беспилотниками. Под вражеским огнем оказались Днепр, Павлоград и Никопольщина

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Силы ПВО ночью сбили над областью 39 вражеских дронов. Продолжается ликвидация последствий атаки, на местах работают все экстренные службы.

В Днепре и районе возникли несколько пожаров. Повреждены многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, есть разрушения на территории предприятий. В Павлограде также повреждено предприятие, возник пожар.

По Никопольщине враг ударил FPV-дронами и артиллерией. Снаряды попали в райцентр и Покровскую громаду, загорелся частный дом.

По предварительным данным, погиб один человек. В Днепре количество пострадавших возросло до 26. Четырнадцать из них находятся в больнице, остальные будут лечиться дома. В тяжелом состоянии 55-летний мужчина из 70% ожогов тела – врачи борются за его жизнь.

Напомним, в ночь на 20 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Силы ПВО сбили или подавили 583 воздушных целей.