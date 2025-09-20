02:00  20 сентября
Молочные продукты дорожают: что украинцам ждать от цен дальше
23:30  19 сентября
Украинский фильм получил награду на кинофестивале в Торонто
11:06  19 сентября
ДТП на Окружной в Киеве: отбойник насквозь проткнул авто, погиб мужчина
UA | RU
UA | RU
20 сентября 2025, 10:09

Массированная атака на Днепропетровщину: повреждены дома и предприятия, десятки пострадавших

20 сентября 2025, 10:09
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

В ночь на 20 сентября россияне снова накрыли Днепропетровщину ракетами и беспилотниками. Под вражеским огнем оказались Днепр, Павлоград и Никопольщина

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Силы ПВО ночью сбили над областью 39 вражеских дронов. Продолжается ликвидация последствий атаки, на местах работают все экстренные службы.

В Днепре и районе возникли несколько пожаров. Повреждены многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, есть разрушения на территории предприятий. В Павлограде также повреждено предприятие, возник пожар.

По Никопольщине враг ударил FPV-дронами и артиллерией. Снаряды попали в райцентр и Покровскую громаду, загорелся частный дом.

По предварительным данным, погиб один человек. В Днепре количество пострадавших возросло до 26. Четырнадцать из них находятся в больнице, остальные будут лечиться дома. В тяжелом состоянии 55-летний мужчина из 70% ожогов тела – врачи борются за его жизнь.

Напомним, в ночь на 20 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Силы ПВО сбили или подавили 583 воздушных целей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Днепропетровская область Павлоград погибший пострадавшие Никопольщина
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
Россияне обстреляли Николаевщину ракетами и дронами: возникли пожары, повреждены склады и дома
20 сентября 2025, 10:42
Россияне ударили по Одесщине: разрушен склад на ферме, возник пожар
20 сентября 2025, 10:26
Комбинированный удар: РФ ночью выпустила по Украине около 40 ракет и 580 дронов
20 сентября 2025, 09:32
Молочные продукты дорожают: что украинцам ждать от цен дальше
20 сентября 2025, 02:00
Ведущая Маша Ефросинина рассказала, как она ухаживает за собой
20 сентября 2025, 01:30
В Украине меняются цены на морковь
20 сентября 2025, 01:00
Леся Никитюк показала, как она и ее любимый радуют друг друга
20 сентября 2025, 00:30
Украинский фильм получил награду на кинофестивале в Торонто
19 сентября 2025, 23:30
Популярная украинская певица уменьшила грудь: сколько стоила операция
19 сентября 2025, 23:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Алексей Гончаренко
Все блоги »