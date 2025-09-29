Российские атаки на Днепропетровщину: раненый мужчина и поврежденные здания

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, в Покровске, Славянске и Межевской общинах Синельниковского района российские захватчики нанесли удары с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки в Межевской общине пострадал 44-летний мужчина.

В ряде населенных пунктов произошло несколько пожаров: огнем охвачено административное здание, гостиница и три частных дома, также уничтожен автомобиль.

В Никопольщине враг применил тяжелую артиллерию и FPV-дроны. В результате ударов пострадали райцентр, Мировская и Покровская общины. Здесь повреждены два дома и хозяйственное сооружение, однако люди не получили травм.

Над областью подразделения ПВО уничтожили три вражеских беспилотника.

Напомним, в Сумской области спасатели ликвидировали пожар в жилом секторе, вызванный очередным российским обстрелом. По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек.