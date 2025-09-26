00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
08:50  26 сентября
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
08:32  26 сентября
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
26 сентября 2025, 12:49

Россияне массированно атакуют Херсон: в ОВА показали последствия

26 сентября 2025, 12:49
Фото: скриншот
Утром 26 сентября российские войска интенсивно обстреливают Херсон

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Около 08:30 оккупанты ударили артиллерией по центральной части города. Один из снарядов попал в маршрутное такси – транспорт полностью уничтожен. Пострадала 48-летняя пассажирка: у нее ожоги лица, контузия и черепно-мозговые травмы. Женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Перед тем враг нанес авиаудару по городу. Были повреждены административное здание и около 70 частных домов.

Около 10 часов россияне атаковали Центральный район Херсона. Снаряд попал в многоэтажку. В результате удара разбиты квартиры, а также сгорели припаркованные рядом автомобили.

Из-за этой вражеской атаки на улице погибла 74-летняя женщина. Еще два человека пострадали в собственном жилье: 55-летний мужчина и 84-летняя женщина получили контузии и черепно-мозговые травмы. Им оказали медицинскую помощь на месте.

Напомним, в ночь на 26 сентября российская армия атаковала Украину 154 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды". Силы ПВО обезвредили 128 дронов.

26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Сливал данные для атак на Киев: в украинской энергокомпании разоблачили "крота" ФСБ
26 сентября 2025, 13:42
В Запорожье в результате ДТП загорелась легковушка
26 сентября 2025, 13:19
Государство расширяет перечень бесплатных медицинских услуг для ветеранов, – "Слуга Народа"
26 сентября 2025, 12:23
"Закрывали глаза" на простой вагонов: в "Укрзализныце" разоблачили злоупотребление на 9 млн гривен
26 сентября 2025, 11:47
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
26 сентября 2025, 11:20
На Львовщине Audi вылетела в кювет: пострадали три ребенка, в том числе младенец
26 сентября 2025, 10:52
В Одессе доцент-агент ФСБ собирала данные о военных и корректировала удары
26 сентября 2025, 10:21
Паника как оружие: как Москва может подрывать доверие к НАТО
26 сентября 2025, 09:49
Россияне ночью атаковали Одесщину ударными дронами: повреждена инфраструктура
26 сентября 2025, 09:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
