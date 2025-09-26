Фото: скриншот

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Около 08:30 оккупанты ударили артиллерией по центральной части города. Один из снарядов попал в маршрутное такси – транспорт полностью уничтожен. Пострадала 48-летняя пассажирка: у нее ожоги лица, контузия и черепно-мозговые травмы. Женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Перед тем враг нанес авиаудару по городу. Были повреждены административное здание и около 70 частных домов.

Около 10 часов россияне атаковали Центральный район Херсона. Снаряд попал в многоэтажку. В результате удара разбиты квартиры, а также сгорели припаркованные рядом автомобили.

Из-за этой вражеской атаки на улице погибла 74-летняя женщина. Еще два человека пострадали в собственном жилье: 55-летний мужчина и 84-летняя женщина получили контузии и черепно-мозговые травмы. Им оказали медицинскую помощь на месте.

Напомним, в ночь на 26 сентября российская армия атаковала Украину 154 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды". Силы ПВО обезвредили 128 дронов.