Фото: ОВА

Російські окупанти 26 вересня завдали удару по регіону. Серед місцевих жителів є постраждалі

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, внаслідок ворожих атак 26 вересня постраждали жінки 86, 76, 71 та 62 років. Всім потерпілим надали медичну допомогу.

Протягом дня росіяни атакували область артилерією та дронами. Під вогнем були Нікополь, Покровська і Червоногригорівська громади. Є руйнування на території підприємства. Зокрема, обстрілами пошкоджені три приватні будинки, п’ятиповерхівка, будівля, що не експлуатувалася. Пошкоджені також автівки, лінія електропередач.

На Синельниківщині у Покровській громаді через влучання російського безпілотника отримав поранення 88-річний місцевий житель. Три будинки та господарська споруда загорілись. Зокрема, пошкоджені вантажівка та АЗС. У Слов'янській громаді теж сталась пожежа внаслідок обстрілів.

Нагадаємо, раніше російські дрони пошкодили інфраструктуру на Кіровоградщині. Внаслідок атаки знеструмлені кілька населених пунктів.