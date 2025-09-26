00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
08:50  26 сентября
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
08:32  26 сентября
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
UA | RU
UA | RU
26 сентября 2025, 09:29

Россияне ночью атаковали Одесщину ударными дронами: повреждена инфраструктура

26 сентября 2025, 09:29
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Ночью 26 сентября в Одесской области российские войска совершили атаку ударными беспилотниками

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

Около двух часов подразделения ПВО отражали вражескую атаку, направленную на объекты гражданской инфраструктуры области.

Несмотря на активную работу противовоздушной обороны, один из транспортных объектов получил повреждения. В результате удара были выведены из строя трансформаторы, возник пожар. Спасатели ГСЧС оперативно потушили возгорание.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 26 сентября российская армия атаковала Украину 154 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды". Силы ПВО обезвредили 128 дронов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область война обстрелы инфраструктура пожар
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
Паника как оружие: как Москва может подрывать доверие к НАТО
26 сентября 2025, 09:49
Россияне сбросили полтора десятка авиабомб на Херсон: что известно о последствиях
26 сентября 2025, 09:12
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
26 сентября 2025, 08:50
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
26 сентября 2025, 08:32
Силы ПВО обезвредили 128 из 154 беспилотников, которыми ночью россияне атаковали Украину
26 сентября 2025, 08:13
На Киевщине конфликт в заведении закончился стрельбой
26 сентября 2025, 07:54
Ночные удары по Днепропетровщине: повреждены дома, ЛЭП и газопровод
26 сентября 2025, 07:40
В Сумской области россияне ударили КАБом по жилому сектору: повреждены дома
26 сентября 2025, 07:25
ВСУ за сутки ликвидировали более 900 россиян и 13 вражеских артсистем
26 сентября 2025, 07:12
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »