Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

Около двух часов подразделения ПВО отражали вражескую атаку, направленную на объекты гражданской инфраструктуры области.

Несмотря на активную работу противовоздушной обороны, один из транспортных объектов получил повреждения. В результате удара были выведены из строя трансформаторы, возник пожар. Спасатели ГСЧС оперативно потушили возгорание.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 26 сентября российская армия атаковала Украину 154 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды". Силы ПВО обезвредили 128 дронов.