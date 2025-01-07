На надувном каяке за границу: в Одесской области задержали 26-летнего беглеца
Пограничники во время патрулирования Кучурганского лимана обнаружили мужчину, пытавшегося на надувном каяке пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Местный 26-летний житель, экипировавшись соответствующим снаряжением – надувным каяком и веслом, решил преодолеть водное препятствие. Планам гребца не помешало даже зимнее время года и низкая температура воды.
Пограничники заметили нарушителя и еще на старте заплыва его задержали.
В отношении мужчины составили админпротокол, дело направили в суд.
Напомним, в Харькове разоблачили схему побега мужчин за границу под видом каратистов.
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