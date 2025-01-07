фото: ГПСУ

Пограничники во время патрулирования Кучурганского лимана обнаружили мужчину, пытавшегося на надувном каяке пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Местный 26-летний житель, экипировавшись соответствующим снаряжением – надувным каяком и веслом, решил преодолеть водное препятствие. Планам гребца не помешало даже зимнее время года и низкая температура воды.

Пограничники заметили нарушителя и еще на старте заплыва его задержали.

В отношении мужчины составили админпротокол, дело направили в суд.

Напомним, в Харькове разоблачили схему побега мужчин за границу под видом каратистов.