В автомобільному пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники зупинили 43-річного жителя Дніпропетровщини. Він намагався виїхати за кордон, видаючи з себе багатодітного батька

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Перетинати державний кордон чоловік приїхав сам. Із ним не було жодного родича. Прикордонникам він показав свідоцтва про народження трьох дітей. При цьому документи старшої доньки виглядали переконливо і не викликали жодних сумнівів у їх дійсності, а ось свідоцтва на 3-річних двійнят, нібито народжених в Ізраїлі, радше нагадували "свіжопридбані перепустки" для виїзду за кордон.

Коли прикордонники перевірили дані, виявилось, що документи були підробленими. Чоловіку відмовили у виїзді за кордон.

Крім того, було направлено повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

