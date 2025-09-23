17:36  23 сентября
Кофе в Украине подорожает: на сколько увеличатся суммы в чеке
17:13  23 сентября
В Киеве умерла 24-летняя роженица с ожогами более 80% тела после удара по Святошинскому району
19:52  23 сентября
На Днепропетровщине мужчина расстрелял соседа из-за ревности
23 сентября 2025, 21:55

"Путешествие" в Молдову за 14 тысяч долларов: в Харькове эксправохранитель устроил бизнес на уклонистах

23 сентября 2025, 21:55
Фото: прокуратура
В Харькове задержан экс-охранник и его сообщник. Он предлагал мужчинам призывного возраста "цветков" в Румынию или Молдову за 14 тысяч долларов

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews .

В августе страж порядка предложил своему знакомому, который был в розыске за уклонение от мобилизации, выехать из Украины в Румынию или Молдову. Он убедил его, что имеет отлаженный "маршрут" и надежных людей для реализации плана.

Сначала мужчину должны были привезти в Винницу. Уже оттуда ожидалось отправление за границу. Тогда "клиент" должен был заплатить 10 тысяч гривен, отдельно водителю — еще 2 тысячи гривен, по прибытии в Винницу — до 12 тысяч долларов США.

Схему разоблачили, правоохранителя уволили с занимаемой должности. Суд удовлетворил ходатайство прокурора: оба подозреваемых взяты под стражу сроком на 60 дней. Также суд определил каждому из них размер залога на сумму 587 432 гривны.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили в Украине шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.

Харьков задержание уклонение от мобилизации
