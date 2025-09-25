12:51  25 сентября
Кого ищут работодатели Харьковской области: топ-10 вакансий
08:59  25 сентября
В Киеве 6-летний мальчик поджег гипермаркет: родителям светит штраф
07:54  25 сентября
В Ровно 16-летняя девушка прыгнула из окна общежития: начато расследование
25 сентября 2025, 12:45

В Днепре машина провалилась сквозь землю

25 сентября 2025, 12:45
Фото из открытых источников
Инцидент произошел в четверг, 25 сентября. В соцсетях местные жители публикуют кадры

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Это произошло во дворах на улице Николая Михновского на Левобережном-3. Там грузовой автомобиль частично "провалился" под землю. На кадрах из соцсетей можно увидеть, что груженый кузов грузовика наполовину провалился под землю.

Известно, что на место инцидента прибыл экскаватор, начавший разгружать автомобиль, чтобы вытащить его из ловушки.

Причины инцидента устанавливаются.

Напомним, в начале апреля произошла авария в Николаевской области. Там водитель Toyota Rav не справился с управлением, поэтому машина выехала за пределы дороги и столкнулась с деревом. На дереве авто застряло. В результате аварии пострадали двое пассажиров.

24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
Кого ищут работодатели Харьковской области: топ-10 вакансий
25 сентября 2025, 12:51
НАБУ и САП передали в суд дело против чиновника СБУ и его сообщников: что им инкриминируют
25 сентября 2025, 12:35
В Запорожье директор компании присвоил 6 млн грн, выделенных на восстановление дома после обстрелов
25 сентября 2025, 12:22
РФ показала кадры удара по учебному центру Сухопутных войск ВСУ
25 сентября 2025, 11:50
Корректирующий удар по Харьковской ОГА захотел обменяться и попасть в РФ
25 сентября 2025, 11:46
Почему Трамп не любит ООН – и почему ООН отвечает взаимностью
25 сентября 2025, 11:34
Рош ха-Шана в Умани прошел спокойно: паломники начали уезжать
25 сентября 2025, 11:28
На Харьковщине задержали агентку РФ, которая собирала данные об обороне на Изюмском направлении
25 сентября 2025, 11:14
На Ровенщине несовершеннолетний угнал авто и съехал в канаву
25 сентября 2025, 10:53
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
