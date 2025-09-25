Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Это произошло во дворах на улице Николая Михновского на Левобережном-3. Там грузовой автомобиль частично "провалился" под землю. На кадрах из соцсетей можно увидеть, что груженый кузов грузовика наполовину провалился под землю.

Известно, что на место инцидента прибыл экскаватор, начавший разгружать автомобиль, чтобы вытащить его из ловушки.

Причины инцидента устанавливаются.

Напомним, в начале апреля произошла авария в Николаевской области. Там водитель Toyota Rav не справился с управлением, поэтому машина выехала за пределы дороги и столкнулась с деревом. На дереве авто застряло. В результате аварии пострадали двое пассажиров.