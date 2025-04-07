Toyota "застряла" на дереве: на Николаевщине в пьяном ДТП пострадали пассажиры кроссовера

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Авария произошла в субботу утром, 5 апреля, в поселке Возиятское Вознесенского района. В результате ДТП травмировались двое пассажиров автомобиля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Национальной полиции в Николаевской области.

По материалам следствия, около 7:00 на улице Центральный кроссовер Toyota Rav 4 выехал за пределы дороги и столкнулся с деревом, на котором застрял.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры 34 и 40 лет были госпитализированы в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

По результатам обследования у водителя обнаружили 1,07 промилле алкоголя в крови. 36-летнего мужчину задержали. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Житомирской области автомобиль Dacia Logan врезался в дерево. В результате ДТП погибла 49-летняя женщина.