22 сентября 2025, 18:55

ДТП в Киевской области: столкнулись иномарки, есть пострадавшие

22 сентября 2025, 18:55
Фото: Нацполиция
Авария произошла на автодороге сообщением Киев-Знаменка, возле поворота на село Деревянная. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно 55-летний водитель автомобиля Daewoo ехал в сторону автозаправочной станции. Затем он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lexus, за рулем которого находился 61-летний мужчина.

В результате ДТП водителя автомобиля Daewoo и 61-летнюю пассажирку автомобиля Lexus с травмами госпитализировали медики. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее в Полтавской области электровоз протаранил авто Mazda. Пострадал младенец, травмированного ребенка госпитализировали.

ДТП авария полиция Киевская область
