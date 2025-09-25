Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Це сталось у дворах на вулиці Миколи Міхновського, що на Лівобережному-3. Там вантажний автомобіль частково "провалився" під землю. На кадрах із соцмереж можна побачити, що навантажений землею кузов вантажівки наполовину провалився під землю.

Відомо, що на місце інциденту прибув екскаватор, який почав розвантажувати автомобіль, аби витягти його з пастки.

Причини інциденту встановлюють.

Нагадаємо, на початку квітня сталась аварія на Миколаївщині. Там водій Toyota Rav не впорався з керуванням, через що машина виїхала за межі дороги та зіткнулась з деревом. На дереві авто застрягло. Внаслідок аварії постраждали двоє пасажирів.