12:51  25 вересня
Кого шукають роботодавці Харківщини: топ-10 вакансій
08:59  25 вересня
У Києві 6-річний хлопчик підпалив гіпермаркет: батькам світить штраф
07:54  25 вересня
У Рівному 16-річна дівчина стрибнула з вікна гуртожитку: розпочато розслідування
25 вересня 2025, 12:45

У Дніпрі машина провалилась крізь землю

25 вересня 2025, 12:45
Фото з відкритих джерел
Інцидент стався у четвер, 25 вересня. У соцмережах місцеві жителі публікують кадри

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Це сталось у дворах на вулиці Миколи Міхновського, що на Лівобережному-3. Там вантажний автомобіль частково "провалився" під землю. На кадрах із соцмереж можна побачити, що навантажений землею кузов вантажівки наполовину провалився під землю.

Відомо, що на місце інциденту прибув екскаватор, який почав розвантажувати автомобіль, аби витягти його з пастки.

Причини інциденту встановлюють.

Нагадаємо, на початку квітня сталась аварія на Миколаївщині. Там водій Toyota Rav не впорався з керуванням, через що машина виїхала за межі дороги та зіткнулась з деревом. На дереві авто застрягло. Внаслідок аварії постраждали двоє пасажирів.

ДТП аварія Дніпро
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
07 серпня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
