Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Известно, что Daewoo Lanos столкнулся с ВАЗ-2199, столкнувшись на улице Академика Павлова. По словам очевидцев, пострадали пять человек. Также, из-за ДТП была задержка в движении трамвая № 8, поскольку один из авто стоял почти на трамвайных путях.

По словам очевидцев, водитель Daewoo Lanos отказался от прохождения ввиду состояния опьянения. Также он отказался от обследования в больнице. Правоохранители составили на него протокол за вождение в нетрезвом состоянии.

Напомним, ранее в Полтавской области электровоз протаранил авто Mazda. Пострадал младенец , травмированный ребенок был госпитализирован.