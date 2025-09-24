16:42  24 вересня
Переплутав авто з військовим: у Києві чоловік підпалив чужий пікап
11:55  24 вересня
На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
09:38  24 вересня
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2025, 20:35

Понад пів сотні атак: росіяни завдали ударів по Дніпропетровщині

24 вересня 2025, 20:35
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Російські окупанти 24 вересня атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ударів є поранені серед місцевих жителів

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, ворог обстрілював чотири райони. Вдень була ракетна атака по Дніпру. Внаслідок удару постраждали чотири людини. Усім надали медичну допомогу.

По Синельниківщині росіяни цілили безпілотниками. У Межівській громаді внаслідок ворожої атаки загинув чоловік. Також було гучно у Покровській і Миколаївській громадах. Пошкоджена інфраструктура, горіла суха трава.

Нікопольщина. Потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська громади: там п'ятеро місцевих жителів після атак окупантів звертались за медичною допомогою. Є руйнування на території підприємства, а також пошкоджені приватні будинки, машина та магазин.

Атакували росіяни й Каменський район. Ворог скерував ракету та безпілотник. Постраждав місцевий житель.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині росіяни атакували рятувальників, коли вони гасили пожежу після попереднього обстрілу. Внаслідок атаки троє рятувальників постраждали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли окупанти Дніпропетровська область
Краматорськ вночі двічі атакували дрони: у багатоповерхівці виникла пожежа
24 вересня 2025, 09:05
У Запоріжжі ворожий удар пошкодив теплиці й оранжереї ботсаду
24 вересня 2025, 08:27
На Миколаївщині під час ворожої атаки була пошкоджена лінія електропередач
24 вересня 2025, 07:56
Всі новини »
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
На Закарпатті підліток підпалив чуже авто
24 вересня 2025, 21:35
Майже тиждень без їжі та води: у Києві 17-річна матір залишила немовля в квартирі
24 вересня 2025, 21:15
На Харківщині будують нове укриття для ліцею на 1,5 тисячі дітей
24 вересня 2025, 20:15
Сильний удар в груди: у Дніпрі жінка напала на молодого хлопця з ножем
24 вересня 2025, 19:57
Підробили документи і не повернули кредит: у Києві двом бізнесменам світить в'язниця
24 вересня 2025, 19:54
У Тернополі через зламаний бачок чоловік "злив" у каналізацію понад 173 тисячі гривень
24 вересня 2025, 19:40
На Донеччині чоловік "злив" координати військових, бо ті "зайняли його підвал"
24 вересня 2025, 19:35
Масштабна фішингова атака: шахраї надіслали тисячам українців СМС від імені "Нової пошти"
24 вересня 2025, 19:22
Жінки, студенти та курсанти: як цивільні готуються захищати себе та рідних у Запоріжжі
24 вересня 2025, 19:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »