За словами Сергія Лисака, ворог обстрілював чотири райони.

За словами Сергія Лисака, ворог обстрілював чотири райони. Вдень була ракетна атака по Дніпру. Внаслідок удару постраждали чотири людини. Усім надали медичну допомогу.

По Синельниківщині росіяни цілили безпілотниками. У Межівській громаді внаслідок ворожої атаки загинув чоловік. Також було гучно у Покровській і Миколаївській громадах. Пошкоджена інфраструктура, горіла суха трава.

Нікопольщина. Потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська громади: там п'ятеро місцевих жителів після атак окупантів звертались за медичною допомогою. Є руйнування на території підприємства, а також пошкоджені приватні будинки, машина та магазин.

Атакували росіяни й Каменський район. Ворог скерував ракету та безпілотник. Постраждав місцевий житель.

