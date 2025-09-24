Фото: горсовет

В результате российской атаки пострадали теплицы и оранжереи ботанического сада в Шевченковском районе Запорожья

Об этом сообщает Запорожский городской совет, передает RegioNews.

В старых теплицах выбиты почти все окна. В зимнем саду повреждены семь больших окон, на хозяйственных постройках вырваны двери и разбиты стекла. Разрушения испытали и технические помещения.

На месте работают специалисты, идет обследование поврежденных объектов.

Напомним, ночью 24 сентября россияне нанесли два удара по Запорожью, предварительно – управляемыми авиабомбами ФАБ. Повреждены многоэтажки и частные дома.