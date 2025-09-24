Фото: Гончаренко

Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко, передает RegioNews.

В 03:20 ударный дрон попал в открытую местность вблизи жилого дома в одном из микрорайонов. В нескольких домах вокруг повреждены окна, балконы и фасады.

В 04:15 дрон "Молния-2" попал в многоэтажку. В одной из квартир возник пожар, его потушили спасатели.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Последствия обстрела еще уточняются.

Напомним, в ночь на 24 сентября российские дроны атаковали Харьковщину, повлекшие ряд пожаров. Есть пострадавшие.