24 сентября 2025, 09:05

Краматорск ночью дважды атаковали дроны: в многоэтажке возник пожар

24 сентября 2025, 09:05
Фото: Гончаренко
Ночью 24 сентября российские военные дважды ударили по Краматорску Донецкой области

Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко, передает RegioNews.

В 03:20 ударный дрон попал в открытую местность вблизи жилого дома в одном из микрорайонов. В нескольких домах вокруг повреждены окна, балконы и фасады.

В 04:15 дрон "Молния-2" попал в многоэтажку. В одной из квартир возник пожар, его потушили спасатели.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Последствия обстрела еще уточняются.

Напомним, в ночь на 24 сентября российские дроны атаковали Харьковщину, повлекшие ряд пожаров. Есть пострадавшие.

Донецкая область война обстрелы Краматорск пожар
