Иллюстративное фото: Укрэнерго

Ночью 24 сентября противовоздушная оборона обезвредила в области пять беспилотников – Shahed и дроны-имитаторы разных типов

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

За прошедшие сутки враг десять раз атаковал FPV-дронами Куцурубскую, Очаковскую и Галицыновскую громады. Также по Куцурубской громаде россияне нанесли четыре артиллерийских удара.

В селе Днепровское была повреждена линия электропередач, все потребители уже подключены к электричеству. В селе Лупарево поврежден автомобиль.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Напомним, ночью 24 сентября россияне нанесли два удара по Запорожью, предварительно – управляемыми авиабомбами ФАБ. Повреждены многоэтажка и частные дома.