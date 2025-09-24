В Николаевской области во время вражеской атаки была повреждена линия электропередач
Ночью 24 сентября противовоздушная оборона обезвредила в области пять беспилотников – Shahed и дроны-имитаторы разных типов
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
За прошедшие сутки враг десять раз атаковал FPV-дронами Куцурубскую, Очаковскую и Галицыновскую громады. Также по Куцурубской громаде россияне нанесли четыре артиллерийских удара.
В селе Днепровское была повреждена линия электропередач, все потребители уже подключены к электричеству. В селе Лупарево поврежден автомобиль.
К счастью, жертв и пострадавших нет.
Напомним, ночью 24 сентября россияне нанесли два удара по Запорожью, предварительно – управляемыми авиабомбами ФАБ. Повреждены многоэтажка и частные дома.
