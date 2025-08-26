07:42  26 августа
В Киевской области робот-собака помогает саперам в разминировании
07:30  26 августа
В Киевской области возник пожар на несанкционированной мусорной свалке
07:21  26 августа
За неделю из приграничья Сумщины эвакуировали 47 человек
26 августа 2025, 10:40

Утонул в реке: в Николаеве нашли тело 15-летнего мальчика

26 августа 2025, 10:40
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Николаеве во время поисковой операции в реке Южный Буг нашли тело 15-летнего подростка, пропавшего во время купания

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В полицию 22 августа обратилась женщина с сообщением, что в микрорайоне Намыв во время купания в реке пропал ее 15-летний сын. В течение нескольких дней продолжались поиски пропавшего подростка.

К поискам привлекли полицию и спасателей. Они обследовали акваторию реки лодкой и подводным дроном, а также проверяли прибрежную территорию.

Спасатели обнаружили тело подростка днем 24 августа. Для установления точной причины смерти его направили на судмедэкспертизу.

Напомним, 23 августа в Николаеве 14-летняя девочка упала в водяной колодец глубиной около 10 метров. Спасатели достали ребенка и передали медикам.

Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
