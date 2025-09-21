Фото: Нацполіція

Це сталось на території Центрально-Міського району. Там знайшли 16-річного десятикласника мертвим

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Відомо, що напередодні хлопець зник з дому. Правоохоронці ввечері та вночі шукали його в парках, кар'єрах та посадках. Уже 21 вересня тіло у зашморгу помітив друг сімʼї. Неповнолітнього знайшли повішеним.

Зазначається, що раніше підліток не тікав з родини, і зростав у хороших умовах. Правоохоронці з'ясовують всі обставини смерті.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві під час пошукової операції в річці Південний Буг знайшли тіло 15-річного підлітка, який зник під час купання двома днями раніше.