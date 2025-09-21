13:50  20 сентября
В Полтавской области мужчина бросил гранату в аптеку
12:19  20 сентября
На Полтавщине поезд протаранил авто Mazda: пострадал младенец
11:54  20 сентября
В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома и автомобили
UA | RU
UA | RU
21 сентября 2025, 11:30

Требовал секс и деньги: в Днепре осудили полицейского, предлагавшего женщине "решить проблему" с бывшим

21 сентября 2025, 11:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Бывший начальник сектора превенции отдела полиции №3 Днепровского райуправления полиции признали виновным в злоупотреблении влиянием. Он получил судебный приговор

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Отмечается, что женщина неоднократно жаловалась стражам порядка на домашнее насилие, однако ее заявления игнорировали. Осенью 2024 года она снова обратилась к стражам порядка и знакомый ей полицейский предложил помощь. Однако его "ценой" были не только деньги, но и интимные услуги.

Он обещал способствовать привлечению к ответственности ее уже бывшего мужа, а также закрытию дела, которое последний инициировал против него. Бывшие супруги уже, якобы, надоели всем в райотделе, поскольку каждые десять дней друг на друга писали заявления.

"Да, что делаем с твоим бывшим? Закручиваем карусель", Где бабло тогда?.. Людей заряжать надо по суду, чтобы дали сутки… 500$. Это всего. И сутки и по ТЦК его притеснит… Дай мне. Секс. 10000. Гарантии 100%", - писал милиционер женщине в Facebook.

Женщина сообщила об этом в СБУ. Она объяснила, что могла бы дать правоохранителю 500 долларов, чтобы судьи посадили ее бывшего мужа на 15 суток, а после этого подключилось бы ТЦК и забрало обидчика на войну. Секс в сауне — это было личное вознаграждение, которое просил правоохранитель, когда она говорила, что у него не было средств.

При этом женщина предполагает, что он отомстил ей, повлияв своими связями на возбуждение уголовного производства по факту избиения ею бабушки.

На суде правоохранитель не стал признавать вину. Однако суд получил доказательства. Правоохранителя приговорили к трем годам лишения воды и запрет на два года занимать должности в правоохранительных органах.

Напомним, в Запорожье будут судить правоохранителя, решившего заработать на местном жителе с возбужденным уголовным производством за уклонение от мобилизации. Из-за общего знакомого он вышел на "клиента" и предложил ему закрыть дело, опираясь на "связи". Свои услуги он оценил в 3000 долларов США

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
правоохранители суд Днепр
В Донецкой области будут судить правоохранителя и экс-военного за "бизнес" на уклонистах
17 сентября 2025, 08:15
Детектив НАБУ Магамедрасулов, который вел дело Миндича, получил новое подозрение
16 сентября 2025, 19:08
В Днепре судили бывшую помощницу судьи, работавшую на россиян
16 сентября 2025, 17:55
Все новости »
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
В Ровенской области водитель насмерть сбил пешехода
21 сентября 2025, 15:25
В Днепре судили жительницу из Донбасса, которая "сливала" координаты ВСУ
21 сентября 2025, 14:45
Россияне атаковали Сумы беспилотником: произошел масштабный пожар
21 сентября 2025, 13:45
Смертельное ДТП во Львовской области: мотоциклист погиб на месте
21 сентября 2025, 12:50
На Волыни судили россиянина, изнасиловавшего 12-летнюю девочку
21 сентября 2025, 12:00
Смертельное ДТП в Полтавской области: водитель погиб на месте
21 сентября 2025, 10:50
В Черниговской области россияне атаковали спасателей
21 сентября 2025, 10:30
В Харькове судили женщину, которая "сливала" россиянам данные об ВСУ
21 сентября 2025, 09:45
Вместо гуманитарки – шубы, одежда и медицинское оборудование: на Львовщине остановили грузовик с товарами на 6 млн грн
20 сентября 2025, 19:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Алексей Гончаренко
Все блоги »