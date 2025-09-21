Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Отмечается, что женщина неоднократно жаловалась стражам порядка на домашнее насилие, однако ее заявления игнорировали. Осенью 2024 года она снова обратилась к стражам порядка и знакомый ей полицейский предложил помощь. Однако его "ценой" были не только деньги, но и интимные услуги.

Он обещал способствовать привлечению к ответственности ее уже бывшего мужа, а также закрытию дела, которое последний инициировал против него. Бывшие супруги уже, якобы, надоели всем в райотделе, поскольку каждые десять дней друг на друга писали заявления.

"Да, что делаем с твоим бывшим? Закручиваем карусель", Где бабло тогда?.. Людей заряжать надо по суду, чтобы дали сутки… 500$. Это всего. И сутки и по ТЦК его притеснит… Дай мне. Секс. 10000. Гарантии 100%", - писал милиционер женщине в Facebook.

Женщина сообщила об этом в СБУ. Она объяснила, что могла бы дать правоохранителю 500 долларов, чтобы судьи посадили ее бывшего мужа на 15 суток, а после этого подключилось бы ТЦК и забрало обидчика на войну. Секс в сауне — это было личное вознаграждение, которое просил правоохранитель, когда она говорила, что у него не было средств.

При этом женщина предполагает, что он отомстил ей, повлияв своими связями на возбуждение уголовного производства по факту избиения ею бабушки.

На суде правоохранитель не стал признавать вину. Однако суд получил доказательства. Правоохранителя приговорили к трем годам лишения воды и запрет на два года занимать должности в правоохранительных органах.

Напомним, в Запорожье будут судить правоохранителя, решившего заработать на местном жителе с возбужденным уголовным производством за уклонение от мобилизации. Из-за общего знакомого он вышел на "клиента" и предложил ему закрыть дело, опираясь на "связи". Свои услуги он оценил в 3000 долларов США