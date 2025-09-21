Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Зазначається, що жінка неодноразово скаржилась правоохоронцям на домашнє насильство, однак її заяви ігнорували. Восени 2024 року вона знову звернулась до правоохоронців і знайомий їй поліцейський запропонував допомогу. Проте його "ціною" були не тільки гроші, але й інтимні послуги.

Натомість він обіцяв сприяти притягненню до відповідальності її вже колишнього чоловіка, а також закриттю справи, яку останній ініціював проти неї. Колишнє подружжя вже, нібито, набридло всім у райвідділку, оскільки кожні десять днів один на одного писали заяви.

"Так, что делаем с твоїм бывшим? Закручиваем карусель", "Где бабло тогда?.. Людей заряжать надо по суду, чтобы дали сутки… 500 $. Это за все. И сутки и по ТЦК его загнобить… Дай мне. Секс. 10000. Гарантии 100 %", - писав правоохоронець жінці у Facebook.

Жінка повідомила про це в СБУ. Вона пояснила, що могла б дати правоохоронцю 500 доларів, щоб судді посадили її колишнього чоловіка на 15 діб, а після цього підключилося б ТЦК і забрало кривдника на війну. Секс у сауні — це була особиста винагорода, яку просив правоохоронець, коли вона казала, що в неї не було коштів.

При цьому жінка припускає, що він помстився їй, вплинувши своїми звʼязками на відкриття кримінального провадження по факту побиття нею бабусі.

На суді правоохоронець не став визнавати провину. Однак суд отримав докази. Правоохоронця засудили до трьох років позбавлення воді та забороною на два роки обіймати посади в правоохоронних органах.

