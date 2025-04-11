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11 апреля 2025, 17:05

В Запорожье будут судить правоохранителя, требовавшего взятку от уклониста

11 апреля 2025, 17:05
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве со Службой безопасности Украины разоблачили и сообщили подозрение правоохранителю из Запорожья, который за 3000 долларов США обещал военнообязанному содействовать в закрытии уголовного производства по факту уклонения от военной службы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как выяснилось, в январе 2025 года правоохранитель решил заработать на местном жителе, в отношении которого было возбуждено уголовное производство из-за уклонения от службы. Из-за общего знакомого он вышел на "клиента" и предложил ему закрыть дело, опираясь на "связи".

Свои услуги он оценил в 3000 долларов и даже пообещал личное сопровождение при проведении следственных действий.

Первую часть денег взяточник получил от общего знакомого. После этого он был задержан и поинформирован о подозрении в получении неправомерной выгоды (ст. ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Запорожской области пограничники разоблачили мошенника, продававшего авто для военных.

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ГБР Запорожская область Запорожье взятка правоохранители уклонение от мобилизации
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