Фото: ОВА

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, Межевская, Покровская, Новопавловская, Маломихайловская общины на Синельниковщине были под ударами россиян. Враг атаковал беспилотниками и управляемыми авиабомбами.

В результате атаки поврежден частный дом. Другой дом загорелся. Также произошел пожар в неиспользуемом здании. Повреждены два хозяйственных постройки и гараж.

Кроме того, россияне попали дроном и атаковали из артиллерии Марганец и Покровскую общину. В результате атаки повреждено предприятие и автомобиль. К счастью, местные жители не пострадали.

Напомним, ранее дрон попал в логистический центр компании "Эпицентр" в Киевской области. В результате атаки возник масштабный пожар. К счастью, среди людей нет погибших или раненых, однако инфраструктура получила серьезные повреждения.