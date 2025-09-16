12:05  16 сентября
16 сентября 2025, 12:13

Под Киевом дрон попал в логистический центр "Эпицентра": появились кадры последствий

16 сентября 2025, 12:13
Фото: Facebook/Эпицентр К
16 сентября враг совершил новый жестокий обстрел гражданской инфраструктуры Украины. В этот раз мишенью стал логистический центр компании "Эпицентр" в Киевской области. В результате атаки возник масштабный пожар

Об этом сообщил пресс-центр компании, передает RegioNews.

К счастью, среди людей нет погибших или раненых, однако инфраструктура получила серьезные повреждения.

В компании отмечают, что за время полномасштабного вторжения уничтожены десятки объектов сети в разных регионах Украины.

По оценкам независимых экспертов, общий ущерб группы "Эпицентр" превысил $1 миллиард.

Сейчас спасатели работают на месте для локализации пожара.

Напомним, сегодня утром вблизи Киева раздались взрывы в результате атаки дронами-камикадзе. Один из "Шахедов" попал в логистический центр "Эпицентра". После удара над районом поднялся густой черный дым, виден из разных уголков столицы.

