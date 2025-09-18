Фото: ОВА

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, Межівська, Покровська, Новопавлівська, Маломихайлівська громади, що на Синельниківщині, були під ударами росіян. Ворог атакував безпілотниками та керованими авіабомбами.

Внаслідок атаки пошкоджений приватний будинок. Інший будинок загорівся. Також сталась пожежа в будівлі, яка не використовується. Пошкоджені дві господарські споруди та гараж.

Крім того, росіяни влучили дроном та атакували з артилерії Марганець та Покровську громаду. Внаслідок атаки пошкоджене підприємство та автомобіль. На щастя, місцеві жителі не постраждали.

Нагадаємо, раніше дрон влучив у логістичний центр компанії "Епіцентр" у Київській області. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа. На щастя, серед людей немає загиблих чи поранених, проте інфраструктура зазнала серйозних пошкоджень.