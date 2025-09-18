Фото: Національна поліція

Слідчі направили до суду кримінальне провадження щодо групи з чотирьох осіб, які займалися незаконним виготовленням та збутом наркотиків. Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотичних речовин на суму понад 14 мільйонів гривень

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

У травні правоохоронці припинили діяльність масштабної нарколабораторії, яка щомісяця виготовляла близько 15 кг психотропних речовин, включаючи амфетамін та "Alpha-PVP".

Орієнтовний місячний дохід угруповання складав приблизно 12 мільйонів гривень.

Організатором незаконного бізнесу виявився 24-річний мешканець Кривого Рогу, який спланував схему виробництва, зберігання та продажу наркотиків через інтернет. До цієї злочинної діяльності він залучив трьох спільників, які займалися розповсюдженням та пересиланням наркотиків за допомогою поштових служб.

Під час обшуків було вилучено понад 6 кг Alpha-PVP, 1 кг амфетаміну, 1,6 кг канабісу, мефедрон, екстазі, прекурсори, лабораторне обладнання, три автомобілі, гроші, мобільні телефони, банківські картки, стартові пакети та чорнові записи.

За результатами слідства усім затриманим оголошено підозру.

