У Кривому Розі у каналізації знайшли недоношений плід дитини
У Кривому Розі під час прочистки каналізації працівники водоканалу знайшли недоношений плід дитини з обрізаною пуповиною
Про це пише "Відомо" із посиланням на міські телеграм-канали, передає RegioNews.
Моторошну знахідку виявили у районі площі Володимира Великого. Попередньо, термін вагітності плоду – близько 5 місяців.
Вночі на місці події працювали правоохоронці. Цей інцидент підтвердили у Криворізькому районному управлінні поліції.
Обставини трагедії наразі з’ясовуються, також встановлюється особа породіллі.
Нагадаємо, в Одесі біля будинку знайшли мертве немовля. Як з'ясували правоохоронці, 39-річна місцева жителька викинула з вікна багатоповерхівки новороджену дитину.
