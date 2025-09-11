Ударила мать ножом: женщине в Кривом Роге объявили подозрение
На днях в полицию Кривого Рога поступило сообщение о нападении в квартире на территории Долгинцевского района
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Следственно-оперативная группа установила, что во время конфликта между родственниками 58-летняя женщина получила ножевое ранение от дочери.
Пострадавшую госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.
Нападающую задержали. Ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение.
Напомним, в Хмельницкой области полицейские сообщили о подозрении 24-летней женщине, которая ножом ранила своего 30-летнего мужчину. Потерпевшего госпитализировали. За совершенное женщине грозит до 8 лет заключения.
