Вдарила матір ножем: жінці в Кривому Розі оголосили підозру

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Днями до поліції Кривого Рогу надійшло повідомлення про напад у квартирі на території Довгинцівського району

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Слідчо-оперативна група встановила, що під час конфлікту між родичами 58-річна жінка отримала ножове поранення від власної доньки.

Постраждалу госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Нападницю затримали. Їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Нагадаємо, на Хмельниччині поліцейські повідомили про підозру 24-річній жінці, яка ножем поранила свого 30-річного чоловіка. Потерпілого госпіталізували.За скоєне жінці загрожує до 8 років ув'язнення.