Російські FPV-дрони влучили в енергооб'єкт на Дніпропетровщині
У прифронтовій громаді на Дніпропетровщині російські війська атакували об'єкт енергетичної інфраструктури, використовуючи FPV-дрони
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, передає RegioNews.
"Сьогодні наші енергетики знову опинилися під ворожим вогнем. Два російські FPV-дрони поцілили в енергооб’єкт у прифронтовому місті Дніпропетровщини", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що енергетики не постраждали.
Згодом ще один FPV-дрон пізніше влучив в автівку ремонтної бригади. Пошкоджено автовишку.
Нагадаємо, нещодавно Росія атакувала об'єкт теплової генерації на Київщині. Як зазначили в Міністерстві енергетики, мета окупантів очевидна – завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи.