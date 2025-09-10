Російські FPV-дрони влучили в енергооб'єкт на Дніпропетровщині

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, передає RegioNews.

"Сьогодні наші енергетики знову опинилися під ворожим вогнем. Два російські FPV-дрони поцілили в енергооб’єкт у прифронтовому місті Дніпропетровщини", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики не постраждали.

Згодом ще один FPV-дрон пізніше влучив в автівку ремонтної бригади. Пошкоджено автовишку.

Нагадаємо, нещодавно Росія атакувала об'єкт теплової генерації на Київщині. Як зазначили в Міністерстві енергетики, мета окупантів очевидна – завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи.