Фото: ДСНС

У Дніпрі сталась аварія на перехресті проспекту Поля і вулиці Ульяновської. Внаслідок аварії постраждали неповнолітні

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

За даними рятувальників, сталось зіткнення трьох легкових автомобілів "Mini Cooper", "FIAT" та "Daewoo Lanos". Внаслідок ДТП 15-річна пасажирка "FIAT" та 17-річний пішохід постраждали. Їх госпіталізували медики.

Рятувальники запобігли пожежі. Причини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Києві Audi виїхала на зустрічну і зіткнулася з Nissan. Від отриманих травм дві людини загинули на місці.