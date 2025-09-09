12:55  09 вересня
09 вересня 2025, 14:45

Жорстка ДТП у Дніпрі: авто вилетіло на узбіччя, перекинулось та придавило пішохода - постраждали неповнолітні

09 вересня 2025, 14:45
Фото: ДСНС
У Дніпрі сталась аварія на перехресті проспекту Поля і вулиці Ульяновської. Внаслідок аварії постраждали неповнолітні

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

За даними рятувальників, сталось зіткнення трьох легкових автомобілів "Mini Cooper", "FIAT" та "Daewoo Lanos". Внаслідок ДТП 15-річна пасажирка "FIAT" та 17-річний пішохід постраждали. Їх госпіталізували медики.

Рятувальники запобігли пожежі. Причини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Києві Audi виїхала на зустрічну і зіткнулася з Nissan. Від отриманих травм дві людини загинули на місці.

