16:29  05 сентября
В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
05 сентября 2025, 19:57

Россияне атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами: в ОВА показали последствия

05 сентября 2025, 19:57
Фото: ОВА
Марганецкая, Прокровская, Мировская, Красногригорьевская общины 5 сентября находились под ударами русских войск. Также обстреливали Никополь

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, в результате вражеских обстрелов пострадала 51-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.

Повреждены два медучреждения, колледж, магазин, продуктовый склад. Кроме того, повреждены пять многоквартирных и девять частных домов, пять хозяйственных построек, нежилое здание. Разбиты гаражи, несколько автомобилей, трактор. Задело линию электропередач.

Россияне также атаковали Синельниковщину. По Дубовиковскому, Межевскому и Покровскому обществу они ударили беспилотниками.

Четверо местных жителей получили ранения. 64-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчины 51 и 42 лет сейчас находятся в состоянии средней тяжести. 70-летний пострадавший будет лечиться дома.

В результате обстрела произошел пожар. Повреждены транспортное предприятие, девять частных домов, магазин.

Напомним, ранее россияне обстреляли Константиновку из артиллерии. В результате обстрелов погибли 8 мирных жителей.

