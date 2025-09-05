16:29  05 вересня
У Дніпрі масштабна пожежа: вогонь видно з різних частин міста
15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
05 вересня 2025, 19:57

Росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами: в ОВА показали наслідки

05 вересня 2025, 19:57
Фото: ОВА
Марганецька, Прокровська, Мирівська, Червоногригорівська громади 5 вересня були під ударами російських військ. Також обстрілювали Нікополь

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, внаслідок ворожих обстрілів постраждала 51-річна жінка. Вона буде лікуватися амбулаторно.

Пошкоджені два медзаклади, коледж, магазин, продуктовий склад. Крім того, пошкоджені п'ять багатоквартирних і дев'ять приватних будинків, п'ять господарських споруд, нежитлова будівля. Побиті гаражі, кілька автівок, трактор. Зачепило лінію електропередач.

Росіяни також атакували Синельниківщину. По Дубовиківській, Межівській та Покровській громаді вони вдарили безпілотниками.

Четверо місцевих жителем отримали поранення. 64-річну жінку госпіталізували у важкому стані. Чоловіки 51 та 42 років зараз у стані середньої тяжкості. 70-річний постраждалий буде лікуватися вдома.

Внаслідок обстрілу сталась пожежа. Пошкоджені транспортне підприємство, дев'ять приватних будинків, крамниця.

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли Костянтинівку з артилерії. Внаслідок обстрілів загинуло 8 мирних жителів.

обстріли окупанти Дніпропетровська область
05 вересня 2025
