Фото: ГСЧС

Ночью 4 сентября во время массированной атаки дронами на Днепропетровщину российские военные попали по предприятию в областном центре

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате попадания на предприятии возникли пожары, огнеборцы их ликвидировали.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, в ночь на 4 сентября российские войска массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 15 дронов.