07:09  05 сентября
На Сумщине более 60 километров дорог закрыли антидроновыми сетками
07:58  05 сентября
Из-за хищения урожая на оккупированных территориях хлеб пекут из кормового зерна, – ЦНС
08:57  05 сентября
В Карпатах беременная туристка из Днепра травмировалась во время спуска с горы Петрос
05 сентября 2025, 08:43

Удар по предприятию в Днепре: в ГСЧС показали последствия

05 сентября 2025, 08:43
Фото: ГСЧС
Ночью 4 сентября во время массированной атаки дронами на Днепропетровщину российские военные попали по предприятию в областном центре

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате попадания на предприятии возникли пожары, огнеборцы их ликвидировали.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, в ночь на 4 сентября российские войска массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 15 дронов.

05 сентября 2025
Что выиграл и что проиграл Путин в Пекине
05 сентября 2025, 10:55
05 сентября 2025, 09:10
