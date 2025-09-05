Задушив сусіда під час сварки: у Дніпрі чоловік отримав 7 років в'язниці

Фото: Національна поліція

У Дніпрі суд виніс вирок чоловіку, який минулого року під час сварки вбив свого знайомого

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, злочин стався 1 серпня 2024 року в Соборному районі.

Обвинувачений запросив до себе сусіда, між ними виник конфлікт, у ході якого господар побив гостя, а потім задушив його. Тіло з ознаками насильницької смерті виявила місцева мешканка та викликала поліцію.

Правоохоронці оперативно затримали зловмисника та повідомили йому про підозру.

Суд розглянув матеріали справи, визнав чоловіка винним та призначив покарання – 7 років позбавлення волі.

