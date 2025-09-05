16:29  05 вересня
05 вересня 2025, 16:54

Задушив сусіда під час сварки: у Дніпрі чоловік отримав 7 років в'язниці

05 вересня 2025, 16:54
Фото: Національна поліція
У Дніпрі суд виніс вирок чоловіку, який минулого року під час сварки вбив свого знайомого

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, злочин стався 1 серпня 2024 року в Соборному районі.

Обвинувачений запросив до себе сусіда, між ними виник конфлікт, у ході якого господар побив гостя, а потім задушив його. Тіло з ознаками насильницької смерті виявила місцева мешканка та викликала поліцію.

Правоохоронці оперативно затримали зловмисника та повідомили йому про підозру.

Суд розглянув матеріали справи, визнав чоловіка винним та призначив покарання – 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві двох братів судитимуть за жорстоке вбивство. Під час застілля між чоловіками та їхнім знайомим виник конфлікт. Фігуранти завдали гостю ножем і каструлею понад двадцять ударів у ділянку грудей, спини та обличчя. Від отриманих травм він загинув на місці.

05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
