В Днепре мужчина выбросил баллончик и произошел взрыв
В Шевченковском районе города мужчина выбросил мешок мусора с баллончиком. В результате произошел взрыв и пожар
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Огонь потушили. Однако бак обгорел так, что пользоваться им нельзя. Мотив поступка мужчины неизвестен. Предполагают, что это была рассеянность: он мог забыть, что подобные предметы нельзя выбрасывать с обычным мусором.
Отмечается, что баллончики нужно выбрасывать в специализированные контейнеры для опасных отходов или сдавать на переработку на пункты приема, поскольку они опасны для окружающей среды.
Напомним, ранее в городе Ржищев на Киевщине вспыхнул пожар на стихийной свалке. К тушению мусора привлекались пять спасателей.
01 сентября 2025
