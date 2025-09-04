Фото: Днепр Оперативный

В Шевченковском районе города мужчина выбросил мешок мусора с баллончиком. В результате произошел взрыв и пожар

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Огонь потушили. Однако бак обгорел так, что пользоваться им нельзя. Мотив поступка мужчины неизвестен. Предполагают, что это была рассеянность: он мог забыть, что подобные предметы нельзя выбрасывать с обычным мусором.

Отмечается, что баллончики нужно выбрасывать в специализированные контейнеры для опасных отходов или сдавать на переработку на пункты приема, поскольку они опасны для окружающей среды.

Напомним, ранее в городе Ржищев на Киевщине вспыхнул пожар на стихийной свалке. К тушению мусора привлекались пять спасателей.