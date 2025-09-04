15:12  04 сентября
В пятницу в Украине будет сухо и жарко
12:41  04 сентября
Хотели разобрать трофейный дрон: на Харьковщине погибли двое мужчин, еще двое – ранены
12:28  04 сентября
Во Львовской области возле польской границы сгорели семь автомобилей
04 сентября 2025, 16:16

Заставляли пить мочу, бить и сдирали одежду: в Днепре судили военных, пытавшего товарища

04 сентября 2025, 16:16
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Пьяные солдаты издевались над товарищем. Они связали его и издевались

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Инцидент произошел в мае 2023 года. Днем военные одной из частей, находясь по месту временной дислокации, распивали спиртные напитки. Тогда один из них пошел в складское помещение отдыхать, а двое военнослужащих остались и продолжили пить. У них появилась идея запугать товарища.

Тогда они пришли к товарищу, начали его избивать, содрали одежду. Уже обнаженного мужчину военные подвергли издевательствам: они связали ему ноги и руки, а также заклеили рот скотчем. Впоследствии они продолжили его избивать, выражали недовольство его службой во время пребывания на боевых позициях в Бахмуте Донецкой области.

Один из них срезал солдату скотч изо рта, после чего злоумышленники заставили солдата пить мочу из пластиковой полуторалитровой бутылки, продолжая при этом избивать его палкой. Все эти издевательства военные снимали на камеру, смешивая потерпевшего говорить о себе унизительно.

На суде злоумышленники признали свою вину. По их словам, товарищ якобы отказывался выходить из подвала пятиэтажки и выполнять боевое задание в Бахмуте, в результате чего у них было много раненых. Они объяснили, что тогда ночью пострадавший стал кричать, что хочет пить, поэтому они дали ему бутылку с мочой и заставили пить за то, что когда они все воевали, то он сидел в подвале.

Всех злоумышленников приговорили к 6 годам заключения.

Напомним, ранее в Киевской области судили военного за драку с командиром. Это произошло из-за того, что ему сделали замечания по проделанной работе. Однако тот ответил угрозой причинения телесных повреждений. Теперь ближайшие годы он проведет за решеткой.

