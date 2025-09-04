Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Инцидент произошел в мае 2023 года. Днем военные одной из частей, находясь по месту временной дислокации, распивали спиртные напитки. Тогда один из них пошел в складское помещение отдыхать, а двое военнослужащих остались и продолжили пить. У них появилась идея запугать товарища.

Тогда они пришли к товарищу, начали его избивать, содрали одежду. Уже обнаженного мужчину военные подвергли издевательствам: они связали ему ноги и руки, а также заклеили рот скотчем. Впоследствии они продолжили его избивать, выражали недовольство его службой во время пребывания на боевых позициях в Бахмуте Донецкой области.

Один из них срезал солдату скотч изо рта, после чего злоумышленники заставили солдата пить мочу из пластиковой полуторалитровой бутылки, продолжая при этом избивать его палкой. Все эти издевательства военные снимали на камеру, смешивая потерпевшего говорить о себе унизительно.

На суде злоумышленники признали свою вину. По их словам, товарищ якобы отказывался выходить из подвала пятиэтажки и выполнять боевое задание в Бахмуте, в результате чего у них было много раненых. Они объяснили, что тогда ночью пострадавший стал кричать, что хочет пить, поэтому они дали ему бутылку с мочой и заставили пить за то, что когда они все воевали, то он сидел в подвале.

Всех злоумышленников приговорили к 6 годам заключения.

