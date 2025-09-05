Днепр под обстрелом: городские власти рассказали о последствиях

фото: Telegram/Борис Филатов

В результате ночного вражеского удара в Днепре повреждено около десятка частных и многоквартирных домов

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, передает RegioNews.

По его словам, среди повреждений – преимущественно выбиты окна. Пострадавших нет.

"Коммунальные службы уже работают над ликвидацией последствий. С жителями – представители районной администрации и благотворители", – сообщил Филатов.

Напомним, ночью 4 сентября во время массированной атаки дронами на Днепропетровщину российские военные попали по предприятию в областном центре. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.