05 сентября 2025, 13:59

Днепр под обстрелом: городские власти рассказали о последствиях

05 сентября 2025, 13:59
Читайте також українською мовою
фото: Telegram/Борис Филатов
Читайте також
українською мовою

В результате ночного вражеского удара в Днепре повреждено около десятка частных и многоквартирных домов

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, передает RegioNews.

По его словам, среди повреждений – преимущественно выбиты окна. Пострадавших нет.

"Коммунальные службы уже работают над ликвидацией последствий. С жителями – представители районной администрации и благотворители", – сообщил Филатов.

Напомним, ночью 4 сентября во время массированной атаки дронами на Днепропетровщину российские военные попали по предприятию в областном центре. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Днепр война обстрел российская армия повреждения частные дома многоэтажки
