Дніпро під обстрілом: міська влада розповіла про наслідки
Унаслідок нічного ворожого удару в Дніпрі пошкоджено близько десятка приватних і багатоквартирних будинків
Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає RegioNews.
За його словами, серед ушкоджень – переважно вибиті вікна. Постраждалих немає.
"Комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків. З мешканцями – представники районної адміністрації та благодійники", – повідомив Філатов.
Нагадаємо, вночі 4 вересня під час масованої атаки дронами на Дніпропетровщину російські військові поцілили по підприємству в обласному центрі. На щастя, обійшлось без загиблих і постраждалих.
Російські дрони вдарили по Харківщині: троє загиблих і пʼятеро пораненихВсі новини »
05 вересня 2025, 09:23РФ вночі випустила по Україні 157 "шахедів" та 7 ракет: як відпрацювала ППО
05 вересня 2025, 09:10Масовані удари по інфраструктурі на Сумщині: виникла масштабна пожежа
05 вересня 2025, 08:25
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
05 вересня 2025, 15:51У Варшаві троє чоловіків жорстоко побили українців: у чому причина
05 вересня 2025, 15:35На Тернопільщині викрили групу шахраїв, які виманили у людей майже 6 млн грн
05 вересня 2025, 15:27Викрав 100 тисяч з АЗС: у Кривому Розі затримали 25-річного чоловіка
05 вересня 2025, 14:58Зеленський про війська партнерів в Україні: мова йде про тисячі
05 вересня 2025, 14:42У Дніпрі посадовці вишу вимагали хабар за вступ на магістратуру
05 вересня 2025, 14:30Гендиректор "Укрпошти" різко відповів хейтерам і відмовився вибачатися – деталі скандалу
05 вересня 2025, 14:22Брати Борисенки зізнались, які жорсткі контракти були на Фабриці зірок: майже нічого не заробляли
05 вересня 2025, 13:55Обіцяла допомогу і крала гроші: в столиці будуть судити псевдоадвокатку
05 вересня 2025, 13:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія