Дніпро під обстрілом: міська влада розповіла про наслідки

фото: Telegram/Борис Філатов

Унаслідок нічного ворожого удару в Дніпрі пошкоджено близько десятка приватних і багатоквартирних будинків

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає RegioNews.

За його словами, серед ушкоджень – переважно вибиті вікна. Постраждалих немає.

"Комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків. З мешканцями – представники районної адміністрації та благодійники", – повідомив Філатов.

Нагадаємо, вночі 4 вересня під час масованої атаки дронами на Дніпропетровщину російські військові поцілили по підприємству в обласному центрі. На щастя, обійшлось без загиблих і постраждалих.