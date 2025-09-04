Иллюстративное фото

В Никополе зоозащитники нашли на улице раненую собаку. Животное лежало на дороге под дождем раненое

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Волонтер Анастасия Князева рассказала, что неизвестно, сколько пес пролежал возле школы. Кто-то перевел его поближе к изгороди. В этот день был сильный дождь.

"Удар в голову выпал глаз, в котором были опарыши, которых выбрала 16 штук и удар еще на тазобедренную часть", - рассказала волонтер.

Ветеринары провели тяжелую работу, спасая жизнь собаки. Наконец состояние удалось стабилизировать. Песика назвали Посейдоном.

Помочь Посейдону можно по реквизитам:

4149497508855758 (Анастасия Князева).

Напомним, ранее на Киевщине нашли большую птицу, которая не могла взлететь. Волонтеры согласились взять орлана под свою опеку. Врачи диагностировали у птицы черепно-мозговую травму, истощение и бактериальную инфекцию. Уже больше недели он проходит лечение и постепенно выздоравливает.