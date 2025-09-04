15:12  04 сентября
В пятницу в Украине будет сухо и жарко
12:41  04 сентября
Хотели разобрать трофейный дрон: на Харьковщине погибли двое мужчин, еще двое – ранены
12:28  04 сентября
Во Львовской области возле польской границы сгорели семь автомобилей
UA | RU
UA | RU
04 сентября 2025, 15:26

Лежал раненый под дождем: на Днепропетровщине спасают жизнь собачку

04 сентября 2025, 15:26
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Никополе зоозащитники нашли на улице раненую собаку. Животное лежало на дороге под дождем раненое

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Волонтер Анастасия Князева рассказала, что неизвестно, сколько пес пролежал возле школы. Кто-то перевел его поближе к изгороди. В этот день был сильный дождь.

"Удар в голову выпал глаз, в котором были опарыши, которых выбрала 16 штук и удар еще на тазобедренную часть", - рассказала волонтер.

Ветеринары провели тяжелую работу, спасая жизнь собаки. Наконец состояние удалось стабилизировать. Песика назвали Посейдоном.

Помочь Посейдону можно по реквизитам:

4149497508855758 (Анастасия Князева).

Напомним, ранее на Киевщине нашли большую птицу, которая не могла взлететь. Волонтеры согласились взять орлана под свою опеку. Врачи диагностировали у птицы черепно-мозговую травму, истощение и бактериальную инфекцию. Уже больше недели он проходит лечение и постепенно выздоравливает.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
волонтеры животные собака
Пример человечности: на Харьковщине полицейский спас раненую птицу
03 сентября 2025, 21:55
В Черкасской области 39-летний мужчина застрелил собаку, подозревая ее в краже птицы
13 августа 2025, 15:59
В Киевской области мужчина застрелил из ружья соседскую собаку
12 августа 2025, 10:18
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Россияне нанесли авиаудар по селу на Донетчине, погибли два человека
04 сентября 2025, 16:49
РФ сбросила авиабомбы на больницу в Константиновке
04 сентября 2025, 16:26
Заставляли пить мочу, бить и сдирали одежду: в Днепре судили военных, пытавшего товарища
04 сентября 2025, 16:16
Скандальную эксголову Хмельницкой МСЭК Крупу выпускают под залог
04 сентября 2025, 15:57
Россияне ударили ракетой по Чернигову
04 сентября 2025, 15:43
На выезде из Украины разоблачили водителя авто, спрятавшего 30 тысяч долларов в носках
04 сентября 2025, 15:21
В пятницу в Украине будет сухо и жарко
04 сентября 2025, 15:12
На Львовщине в рейсовом автобусе из Варшавы нашли тайник с почти 700 вейпами
04 сентября 2025, 14:55
В Кировоградской области Toyota врезалась в стелу: погиб 22-летний парень
04 сентября 2025, 14:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »