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05 августа 2025, 15:23

В Киевской области спасли краснокнижного орлана-белохвоста

05 августа 2025, 15:23
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Фото: Facebook/ГО Садиба Нюшаник
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Во время вечерней пробежки в Обуховском районе двое парней наткнулись на гигантскую птицу, которая не могла взлететь и была явно дезориентирована

Об этом сообщает команда спасения животных Kyiv Animal Rescue Group и общественная организация Усадьба Нюшаник, передает RegioNews.

Они оперативно связались с волонтерами, согласившимися взять орлана под свою опеку, а также сообщили Команду спасения животных.

Спасатели быстро приехали на место и, после непродолжительной погони, удалось аккуратно поместить птицу в переноску и доставить к ветеринарам. Виявилося, що це молодий орлан-білохвіст - хижий птах із розмахом крил близько двох метрів, занесений до Червоної книги України.

Птица была травмирована и обессилена

Врачи диагностировали у птицы черепно-мозговую травму, истощение и бактериальную инфекцию. Уже больше недели он проходит лечение и постепенно выздоравливает.

Орлан-белохвост с размахом крыльев около двух метров

Напоминаем, в Хортицком районе Запорожья волк, содержавшийся в частном зоопарке, сбежал и несколько часов разгуливал по городу. Местные жители заметили хищника на улицах, после чего его удалось вернуть обратно в зоопарк.

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