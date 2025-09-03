Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранитель не смог пройти мимо раненой птицы. Он заметил раненого пернатого, осторожно подобрал его, оказал первую помощь и перенес в безопасное место.

"Этот случай является ярким примером человечности полицейских, даже в самых тяжелых условиях войны", - говорят в полиции.

Напомним, ранее на Киевщине нашли большую птицу, которая не могла взлететь. Волонтеры согласились взять орлана под свою опеку. Врачи диагностировали у птицы черепно-мозговую травму, истощение и бактериальную инфекцию. Уже больше недели он проходит лечение и постепенно выздоравливает.