03 сентября 2025, 21:55

Пример человечности: на Харьковщине полицейский спас раненую птицу

03 сентября 2025, 21:55
Фото: Нацполиция
Правоохранитель сектора полицейской деятельности № 1 Купянского РПП, исполняя служебные обязанности территории обслуживания, спас подбитую птицу. Это произошло на прифронтовой территории

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранитель не смог пройти мимо раненой птицы. Он заметил раненого пернатого, осторожно подобрал его, оказал первую помощь и перенес в безопасное место.

"Этот случай является ярким примером человечности полицейских, даже в самых тяжелых условиях войны", - говорят в полиции.

Напомним, ранее на Киевщине нашли большую птицу, которая не могла взлететь. Волонтеры согласились взять орлана под свою опеку. Врачи диагностировали у птицы черепно-мозговую травму, истощение и бактериальную инфекцию. Уже больше недели он проходит лечение и постепенно выздоравливает.

