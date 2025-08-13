Фото: иллюстративное

В городе Шпола Звенигородского района полиция начала уголовное производство по факту жестокого обращения с животными

Об этом сообщает полиция Черкаской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 39-летний местный житель застрелил собаку, которая якобы украла его домашнюю птицу.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 9 августа. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт и изъяла у мужчины гладкоствольное ружье. Кроме того, составлен административный протокол за нарушение правил хранения огнестрельного оружия.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыли производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины - "жестокое обращение с животными". Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о назначении ряда экспертиз.

Следственные действия продолжаются, проводятся опросы свидетелей и выясняются обстоятельства, которые привели к трагическому инциденту.

Ранее сообщалось, что в Киевской области произошел инцидент со смертельным исходом для животного. 59-летний местный житель застрелил собаку соседа после того, как она случайно выбежала за пределы двора.