Ілюстративне фото

У Нікополі зоозахисники знайшли на вулиці пораненого собаку. Тварина лежала на дорозі під дощем поранена

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Волонтерка Анастасія Князева розповіла, що невідомо, скільки пес пролежав біля школи. Хтось переклав його ближче до огорожі. В той день був сильний дощ.

"Удар в голову випало око, в якому були опариші,яких вибрала 16 штук і удар ще на тазостегнову частину", - розповіла волонтерка.

Ветеринари провели важку роботу, рятуючи життя собаки. Врешті стан вдалось стабілізувати. Песика назвали Посейдоном.

Допомогти Посейдону можна за реквізитами:

4149497508855758 (Анастасія Князєва).

Нагадаємо, раніше на Київщині знайшли великого птаха, який не міг злетіти. Волонтери погодились взяти орлана під свою опіку. Лікарі діагностували у птаха черепно-мозкову травму, виснаження та бактеріальну інфекцію. Уже понад тиждень він проходить лікування і поступово одужує.