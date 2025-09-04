15:12  04 вересня
У п’ятницю в Україні буде сухо та спекотно
12:41  04 вересня
Хотіли розібрати трофейний дрон: на Харківщині загинули двоє чоловіків, ще двоє – поранені
12:28  04 вересня
На Львівщині біля польського кордону згоріли сім автівок
04 вересня 2025, 15:26

Лежав поранений під дощем: на Дніпропетровщині рятують життя песика

04 вересня 2025, 15:26
Ілюстративне фото
У Нікополі зоозахисники знайшли на вулиці пораненого собаку. Тварина лежала на дорозі під дощем поранена

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Волонтерка Анастасія Князева розповіла, що невідомо, скільки пес пролежав біля школи. Хтось переклав його ближче до огорожі. В той день був сильний дощ.

"Удар в голову випало око, в якому були опариші,яких вибрала 16 штук і удар ще на тазостегнову частину", - розповіла волонтерка.

Ветеринари провели важку роботу, рятуючи життя собаки. Врешті стан вдалось стабілізувати. Песика назвали Посейдоном.

Допомогти Посейдону можна за реквізитами:

4149497508855758 (Анастасія Князєва).

Нагадаємо, раніше на Київщині знайшли великого птаха, який не міг злетіти. Волонтери погодились взяти орлана під свою опіку. Лікарі діагностували у птаха черепно-мозкову травму, виснаження та бактеріальну інфекцію. Уже понад тиждень він проходить лікування і поступово одужує.

01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
