19:42  02 сентября
В Одесской области на границе с Молдовой пограничники застрелили беглеца
19:29  02 сентября
Киевщину атакуют вражеские дроны, в регионе работает ПВО
16:09  02 сентября
Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов
02 сентября 2025, 20:46

Россияне накрыли огнем Днепропетровщину более 30 раз

02 сентября 2025, 20:46
Фото: ОВА
Читайте також
В течение суток три десятка атак совершили россияне. В результате обстрелов на Днепропетровщине повреждены дома

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, россияне в течение суток более 30 раз атаковали Никопольщину дронами и артиллерией. Удары были по Никополю, а также по Красногригоровской, Покровской, Марганецкой и Мировской общинах.

В результате атаки врага повреждены административное здание, АЗС, два частных дома. Также пострадали гараж, линия электропередач.

В частности, россияне ударили дроном по Криворожью. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Напомним, в ночь на 30 июня Россия совершила комбинированную атаку по Украине, применив ударные дроны, крылатые ракеты и баллистику. Воздушная тревога охватила всю страну, взрывы раздавались во многих регионах.

