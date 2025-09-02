Фото: ОВА

В течение суток три десятка атак совершили россияне. В результате обстрелов на Днепропетровщине повреждены дома

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, россияне в течение суток более 30 раз атаковали Никопольщину дронами и артиллерией. Удары были по Никополю, а также по Красногригоровской, Покровской, Марганецкой и Мировской общинах.

В результате атаки врага повреждены административное здание, АЗС, два частных дома. Также пострадали гараж, линия электропередач.

В частности, россияне ударили дроном по Криворожью. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Напомним, в ночь на 30 июня Россия совершила комбинированную атаку по Украине, применив ударные дроны, крылатые ракеты и баллистику. Воздушная тревога охватила всю страну, взрывы раздавались во многих регионах.