Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину понад 30 разів

Протягом доби три десятки атак здійснили росіяни. Внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині пошкоджені будинки

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, росіяни протягом доби понад 30 разів атакували Нікопольщину дронами та артилерією. Удари були по Нікополю, а також по Червоногригорівськиій, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах.

Внаслідок атаки ворога пошкоджені адміністративна будівля, АЗС, два приватні будинки. Також постраждали гараж, лінія електропередач.

Зокрема, росіяни вдарили дроном по Криворіжжю. На щастя, ніхто не загинув та не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 30 червня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні, застосувавши ударні дрони, крилаті ракети та балістику. Повітряна тривога охопила всю країну, вибухи лунали у багатьох регіонах.

